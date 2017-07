Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDS-PP tenta travar acesso mais fácil a RSI

Centristas consideram que “Governo legislou mal” e que alterações incentivam à fraude.

02:51

O CDS-PP quer discutir no Parlamento o decreto que facilita o acesso ao Rendimento Social de Inserção (RSI). "Ficou-se o direito, foram-se os deveres. Isto é grave, porque não é transparente, incentiva a fraude e prejudica o objetivo nuclear desta prestação: a inserção social", sustentou ontem o deputado centrista Nuno Magalhães.



O objetivo do partido é que a discussão aconteça em setembro, no arranque dos trabalhos parlamentares. Para isso, o CDS vai dar entrada com um pedido de apreciação parlamentar. "O Governo legislou mal e, por isso, queremos ver o diploma reapreciado e fazer alterações", disse ao CM Nuno Magalhães.



Entre as alterações mais polémicas, publicadas na sexta-feira em Diário da República, está a revogação da regra, estabelecida pelo anterior Executivo PSD/CDS, que impedia que famílias com carros, barcos, aeronaves ou outros bens sujeitos a registo com valor superior a 25 279 euros tivessem acesso ao RSI. Ao CM, fonte oficial do Ministério do Trabalho explica que esta era, no entender do Governo, "uma regra de forte pendor ideológico sem consequências práticas efetivas", sustentando com o facto de, entre 2012 e 2015, apenas 0,26% dos requerimentos de RSI terem sido indeferidos por esse motivo.



Na visão do CDS, a atribuição desta prestação deve ser feita com "especial rigor e exigência para que não chegue a quem não precisa". Em resposta, fonte oficial do Governo garante: "A condição de recurso para acesso ao RSI é, e continuará a ser, efetiva, exigente e rigorosa".



Já Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, defendeu que as novas regras "tentam responder a necessidades efetivas e não a fantasias do CDS". E acrescentou: "o RSI é de tal forma baixo que dificilmente alguém que o recebe consegue ter gasolina para o carro". No PCP ninguém esteve disponível para comentar.