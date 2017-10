Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cego reformado com menos de 280 euros

Manuel Rebelo acusa hospital de Santarém: foi atendido por um médico de clínica geral.

Por João Nuno Pepino | 02.10.17

A Segurança Social atribuiu 277 euros de reforma por invalidez a um homem que acusa o Hospital de Santarém de negligência por tê-lo deixado cego da vista direita. Manuel Rebelo, tratorista, ficou impossibilitado de trabalhar desde 29 de dezembro de 2015, data em que deu entrada na urgência do hospital de Santarém com uma limalha no olho.



O queixoso, de 35 anos e residente em Fazendas de Almeirim, foi observado por um médico de clínica geral, pois o hospital não tem urgência de oftalmologia, e foi mandado para casa com pomada oftálmica. Dois dias depois, regressou ao hospital já sem ver do olho afetado e foi transportado para o hospital de São José, em Lisboa, onde um especialista em oftalmologia lhe deu a pior notícia: ia ficar cego. Desde então, já foi submetido a quatro cirurgias neste hospital.



Inconformado, Manuel Rebelo deu entrada com um processo de indemnização cível por negligência grosseira no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. "Disseram ao meu advogado que o processo está em lista de espera: a juíza anda a resolver casos de 2010", diz ao CM o queixoso, que pede 750 mil euros de indemnização.



Manuel fez também queixa na Ordem dos Médicos, que lhe respondeu a dizer que ia abrir um inquérito, há 10 meses. Ao CM, o hospital de Santarém refuta responsabilidades e garante "que os procedimentos médicos e de enfermagem foram os corretos e adequados".