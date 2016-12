Centenas em vigília pela paz

Os caminhantes chegaram ao mercado com a Lanterna do Diálogo e Paz

"Estou aqui pela paz mundial. Temos de nos unir, não importa a religião", disse aoHélder Lamarque, 60 anos, da religião Bahai, que ontem esteve no Mercado das Culturas, em Arroios, onde diversas religiões se juntaram numa vigília organizada pela Cáritas Diocesana de Lisboa.No final do encontro, as centenas de participantes trocaram velas como sinal de celebração do diálogo e da paz. "É preciso olhar para quem está na rua, promover a bondade e o perdão", afirmou Waner Shan, 17 anos, budista, uma das participantes."A paz é o compromisso que temos para nós e para o Mundo", concluiu José Frias Gomes, presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa. Fernando Medina, cuja participação chegou a estar anunciada, não esteve presente.