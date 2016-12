Centenas entopem urgências após quadra natalícia

Outra das situações críticas na noite de ontem era o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), que cerca das 23h00 contava com 83 pessoas nas Urgências, com os 64 doentes urgentes a esperarem quase cinco horas.

Os serviços de Urgência dos principais hospitais do País encheram-se esta segunda-feira com centenas de doentes, na ressaca da quadra natalícia.No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pelas 20h00, havia cerca de 90 doentes à espera de serem atendidos, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde. Quase 40 eram doentes urgentes, com pulseira amarela, que esperavam, em média, quatro horas e 11 minutos por um médico. "Nunca tinha visto tanta confusão como hoje. Até vi uma pessoa morrer no corredor, junto aos bombeiros", disse aouma paciente.Contactada pelo, a assessoria do hospital recusou comentar. Também às 20h00, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 51 pessoas aguardavam por atendimento nas Urgências, com 20 doentes muito urgentes a esperarem em média quatro horas e 12 minutos. Já os menos urgentes (pulseira verde) esperavam seis horas e três minutos.