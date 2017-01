Centenas no funeral de Daniel Serrão

Foi agraciado pelo ex-Presidente da República Cavaco Silva com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, e era presidente da Assembleia Geral da Confederação Nacional das Associações de Família.



Daniel Serrão destacou-se nas áreas da anatomia biológica e bioética, e foi também especialista em ética da vida. Foi professor catedrático e Conselheiro do Papa, tendo feito parte da Academia Pontifícia para a Vida, e integrou o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.Foi agraciado pelo ex-Presidente da República Cavaco Silva com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, e era presidente da Assembleia Geral da Confederação Nacional das Associações de Família.

Várias personalidades da medicina, ensino e investigação, marcaram ontem presença no último adeus ao médico Daniel Serrão, na Igreja da Lapa, Porto. Cerca de uma centena de amigos, familiares, colegas e admiradores estiveram no funeral.Daniel Serrão morreu aos 88 anos, na madrugada de domingo, vítima de complicações respiratórias das quais nunca recuperou após ter sido atropelado em 2014."Era um homem com um pensamento notável. O que vai permanecer será a sua herança, o seu pensamento sobre a medicina e não só", frisou Sebastião Azevedo, reitor da Universidade do Porto. Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, recordou o médico, que também foi seu professor. "O professor Daniel Serrão era uma pessoa sempre disponível e com palavras positivas", assinalou.