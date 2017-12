Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centros de saúde com horário alargado por causa da gripe

vão abrir a partir das 20h00 na segunda semana de janeiro.

Por Francisca Genésio | 01:30

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horário alargado (entre as 20h00 e as 22h00) "a partir do momento em que exista um aumento da atividade gripal, que é esperado a partir da segunda semana de janeiro", disse ao Correio da Manhã fonte oficial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS- -LVT). Para esta altura, está também previsto o adiamento de consultas programadas, "de forma a responder ao aumento da procura dos serviços de saúde", explica o presidente da ARS-LVT, Luís Pisco.



Também a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) fez um "reforço de profissionais e de locais disponíveis para atendimento" pelo menos entre domingo e a próxima terça-feira (dia 2). O presidente da ARS-Norte, Pimenta Marinho, apelou ainda à população para adotar medidas preventivas para combater possíveis situações de gripe. "O local próprio para atendimento são os centros de saúde e unidades de saúde familiar e não o hospital porque a ida para o hospital dificulta o atendimento a quem de facto necessita de atendimento hospitalar prioritário e/ou urgente", salientou.



Os responsáveis apelam ao recurso da linha SNS24 - 808 24 24 24 antes de qualquer ida aos centros de saúde ou hospitais.



Pico de urgências na última quarta-feira

As urgências hospitalares atingiram o pico de atendimento deste inverno na quarta-feira passada, a maior parte por infeções respiratórias. Na região de Lisboa, foi o hospital Amadora-Sintra o que mais episódios registou (963), seguido do Centro Hospitalar de Lisboa Central (825).



Urgência a abarrotar na hora de almoço

O Hospital de Santo António, no Porto, teve um pico de afluência elevado, na hora de almoço de ontem, e que fez com que se acumulassem ambulâncias dos bombeiros à entrada do Serviço de Urgência da unidade. Ao CM alguns bombeiros queixaram- -se da falta de macas após a triagem e de esperas de mais de uma hora. Fonte hospitalar confirmou ao CM a afluência de doentes, mas garantiu que o caso ficou normalizado ao início da tarde.



4467

mortes na época gripal passada (2016/2017) devido à gripe e à vaga de frio, segundo o relatório anual do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, elaborado pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde.



Vacina contra a gripe

Este ano o Estado Português adquiriu cerca de 1,4 milhões de vacinas contra a gripe, que custaram aos cofres do Estado 3,4 milhões de euros. A vacina tornou-se gratuita também para os bombeiros e diabéticos.