Cerca de 100 enfermeiros em vigília pedem em frente à residência oficial de Costa

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Entre 80 a 100 enfermeiros especialistas estão em vigília na noite desta quarta-feira em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, não só para apresentar reivindicações, mas também pedir uma reunião de emergência com António Costa.Em declarações, por telefone, à agência Lusa, Bruno Reis, porta-voz dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO), adiantou que um dos objetivos da vigília desta noite é o de entregar na residência oficial do primeiro-ministro um pedido de reunião urgente."Para que ele [António Costa] possa perceber que esta é uma situação emergente, que nós pretendemos ver resolvida, para que dia 3 [de julho], de norte a sul do país, as grávidas não fiquem sem apoio da enfermagem especializada", disse o responsável sindical.