Cerca de 26 toneladas de lixo recolhidas após a "Noite do Mercado"

Pelas 06:00 foram para o terreno equipas da CMF, envolvendo mais de 120 pessoas, apoiadas por quase duas dezenas de viaturas, para proceder à operação de limpeza.

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recolheu hoje mais de 26 toneladas de resíduos sólidos na sequência da "Noite do Mercado", uma das mais importantes tradições do Natal madeirense, informou a autarquia.Cumprindo a tradição, na noite de 23 de dezembro milhares de madeirenses e visitantes concentraram-se nas ruas das imediações do Mercado dos Lavradores, onde, à mistura com a animação musical e os cânticos natalícios, foram mais uma vez consumidas milhares de sandes de carne de vinha em alhos e muitas bebidas.Na origem da festa está o pretexto de fazer as últimas compras de produtos frutícolas e hortícolas para as refeições de Natal, tendo o município licenciado este ano 114 barracas que ficaram espalhadas pelas artérias daquela zona da cidade e estiveram em funcionamento durante toda a noite.