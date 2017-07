Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 300 trabalhadores saíram da CGD desde início do ano

No final de junho deste ano, o banco detido a 100% pelo Estado tinha 8.070 empregados em Portugal.

Cerca de 300 trabalhadores saíram da CGD desde início do ano em reformas e pré-reformas, e mais 348 poderão sair em reformas, mas também em rescisões por mútuo acordo, disse esta sexta-feira o presidente do banco público.



Segundo o presidente executivo do banco, Paulo Macedo, "até hoje 300 pessoas cessaram o seu vínculo ao banco e 248 pessoas manifestaram interesse em reformar-se ou pré-reformar-se".



Além disso, explicou, em conferência de imprensa em Lisboa, cerca de 100 trabalhadores manifestaram também interesse em sair do banco mas no âmbito do programa de rescisões por mútuo-acordo que decorre até setembro.



A CGD foi recapitalizada no início deste ano em mais de 4.000 milhões de euros. No âmbito dessa recapitalização, o banco público acordou com Bruxelas um programa de reestruturação que passa por alterações no modelo de negócio, venda de operações no estrangeiro, fecho de agências e saída de trabalhadores.



O objetivo é chegar com menos 2.000 pessoas até 2020, através de pré-reformas e rescisões amigáveis, num ritmo de saídas de 500 a 600 trabalhadores por ano.



A CGD já tinha vindo a emagrecer a sua estrutura nos últimos anos, inclusivamente com a saída de trabalhadores.



Em junho, o banco público anunciou aos sindicatos que ia avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo, que se soma ao programa de pré-reformas já em vigor, para acelerar a saída de trabalhadores.



O objetivo é atingir o objetivo de este ano reduzir em mais de 500 pessoas o quadro de pessoal.



Aos trabalhadores que queiram aderir que descontam para a Caixa Geral de Aposentações é oferecida uma indemnização de 2,1 meses por cada ano de trabalho, no máximo de cinco anos, e aos trabalhadores que descontam para a segurança social (trabalhadores mais recentes ou de empresas do grupo Caixa) 1,6 meses por cada ano de serviço, também no máximo de cinco salários.



Os trabalhadores poderão ainda manter algumas vantagens de crédito à habitação e serviços de saúde.



A CGD apresentou esta sexta-feira prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os 205 milhões de euros negativos registados entre janeiro e junho de 2016.