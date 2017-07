Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de pessoas assinalam arranque de greve na PT junto à sede

Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom acusa a Altice de querer transferir trabalhadores da PT Portugal para empresas do grupo Altice e Visabeira.

A greve dos trabalhadores da PT Portugal teve início à meia-noite de sexta-feira, com aproximadamente 40 pessoas, a maioria ligada aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores (CT), a marcarem presença junto da sede da operadora em Lisboa.



Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT), acusou a Altice (dona da PT) de querer transferir "de forma unilateral e abusiva" cerca de uma centena e meia de trabalhadores da PT Portugal para empresas do grupo Altice e Visabeira.



"A Altice quer ver-se livre destes trabalhadores e nós estamos cá para os defender", afirmou aos jornalistas o responsável assim que começou a greve geral de 24 horas.



Os sindicatos afetos à PT e a Comissão de Trabalhadores convocaram a greve em protesto contra a transferência de 155 trabalhadores da operadora de telecomunicações para empresas do grupo Altice e Visabeira.



Um dos trabalhadores nesta situação, que pediu para não ser identificado, disse à Lusa que trabalha há mais de 20 anos como técnico projetista e que recentemente completou 25 anos de serviço na PT.



"Até recebi um ligeiro aumento salarial quando fiz 25 anos de casa e logo a seguir vem esta má notícia", assinalou, revelando que se encontrava de férias e foi avisado pelos colegas que tinha sido convocado pela entidade patronal para uma reunião que decorreria dois dias depois.



"Não fui a essa reunião porque estava de férias mas fui à reunião de acolhimento da Sudtel. Saí de lá a saber que vou exercer as mesmas funções, no mesmo local de trabalho e até com o mesmo computador", relatou o trabalhador.



E acrescentou: "Disseram-me que durante um ano mantinha tudo igual ao que tenho na PT/MEO, mas passado esse período passava para os quadros da nova empresa, perdendo todos os meus direitos".



A mesma fonte realçou que o grupo de trabalhadores envolvidos nesta transferência está "a projetar a rede de fibra que a Altice quer desenvolver no país" e que, devido aos bons resultados que têm sido obtidos, até tem sido pago um complemento de desempenho.



"Tudo isto faz-me pensar que a curto prazo, assim que a Altice tenho o projeto de fibra concluído, aproveita e despede 156 ou 157 trabalhadores. Livra-se de nós", lamentou.



A última greve dos trabalhadores da operadora de telecomunicações aconteceu há mais de 10 anos.



Em declarações à Lusa esta semana, fonte oficial da PT Portugal disse que a empresa já ativou os "devidos planos de contingência". A Lusa questionou que planos são esses, mas até à data não obteve qualquer resposta.