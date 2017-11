Cerca de 45 concelhos do país em risco muito elevado de incêndio

Saiba que temperaturas esperar para esta quarta-feira.

Por Lusa | 08:27

Cerca de 45 concelhos de 12 distritos de Portugal Continental estão esta quarta-feira com risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo a informação publicada no site do IPMA, estão sob este alerta os concelhos de Torre de Moncorvo, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e Penamacor e Covilhã, no distrito de Castelo Branco.



No distrito da Guarda, estão com risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Guarda, Sabugal, e no distrito do Porto estão os concelhos de Valongo, Penafiel e Marco de Canaveses.



Vários concelhos de Viseu também apresentam este nível de alerta, nomeadamente Cinfães, São Pedro do Sul, Castro de Aire, Vouzela, Mortágua, Oliveira de Frades, Tondela, assim como no distrito de Aveiro estão os concelhos de Castelo de Paiva, Arouca, Vale de Cambra, Sever do Vouga e Águeda.



O IPMA colocou também com risco muito elevado de incêndios os concelhos de Penacova, Vila Nova de Poiares, Mirando do Corvo, Penela, Lousã, Góis, no distrito de Coimbra, e Vila Velha de Rodão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.



Com o mesmo alerta estão os concelhos de Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera (Leiria), Abrantes, Mação, Abrantes, Ferreira do Zêzere (Santarém), Nisa, Marvão, Gavião (Portalegre) e Alcoutim (Faro).



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco 'elevado' de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o 'reduzido' e o 'máximo'.



O IPMA prevê para hoje em Portugal continental períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes, mais prováveis no litoral.



O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas.



Prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



Para os Açores, estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas e possibilidade de aguaceiros fracos.



Na Madeira, as previsões apontam para céu muito nublado, com a possibilidade de aguaceiros fracos, e vento em geral fraco, predominando de noroeste.



As temperaturas máximas previstas para hoje são de 21 graus centígrados em Lisboa, 22 em Faro, 23 no Porto e no Funchal e 21 em Ponta Delgada.