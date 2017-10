Cerca de 75% dos 110.000 passageiros da Monarch já regressaram ao Reino Unido

A operação teve, a certa altura, 35 aviões a voar em simultâneo e mobilizou 267 autocarros que transportaram 13.000 passageiros.

Cerca de 75% dos 110.000 passageiros da companhia aérea britânica Monarch Airlines, declarada insolvente na semana passada, já regressaram ao Reino Unido, declarou esta se o ministro dos Transportes, Chris Grayling.



Numa declaração no parlamento, o ministro informou que, até domingo à noite, 80.000 passageiros regressaram ao Reino Unido de países como Portugal, onde a Monarch operava em quatro aeroportos: Lisboa, Porto, Faro e Funchal.



A pedido do Governo britânico, a Autoridade de Aviação Civil britânica (CAA) fretou aviões e programou cerca de 700 voos num período de duas semanas em custo adicional para os passageiros.



Normalmente, só as viagens cobertas pelo esquema de proteção das agências de viagem seriam incluídas, mas o Governo decidiu intervir por receio que milhares de britânicos ficassem retidos no estrangeiro.



"Esta foi a maior falência de uma companhia aérea de sempre no Reino Unido e a capacidade no mercado da aviação comercial teria sido insuficiente para permitir aos passageiros regressarem a casa usando outras transportadoras", justificou o ministro.



A operação teve, a certa altura, 35 aviões a voar em simultâneo e mobilizou 267 autocarros que transportaram 13.000 passageiros.



Um centro de atendimento telefónico com 2.000 funcionários recebeu 39.000 telefonemas, a página eletrónica criada e acedida por mais um milhão de pessoas, além de ter sido feita uma campanha nas redes sociais.



O Governo está agora a trabalhar no sentido de recuperar alguns dos custos com esta operação, nomeadamente junto de companhias de seguro, agências de viagens e operadoras de cartões de crédito.



Grayling disse que vai trabalhar nos próximos meses numa legislação para evitar uma repetição desta situação para "ver se é possível as companhias aéreas entrarem em insolvência ordenada, protegendo os seus clientes sem haver necessidade de o Governo intervir".



A insolvência da Monarch, declarada em 2 de outubro, afetou passageiros que viajaram, além de Portugal, para a Croácia, Chipre, França, Gibraltar, Grécia, Israel, Itália, Espanha, Suécia e Turquia.



A Monarch Airlines declarou insolvência após falhar a renovação da licença para vender viagens e pacotes de férias no estrangeiro devido a problemas financeiros.



Os recentes ataques terroristas no Egito e na Tunísia e a redução da procura de viagens para a Turquia por causa da insegurança na região são consideradas as causas principais da quebra de receitas, justificou, numa carta aos funcionários, o presidente executivo, Andrew Swaffield.



Outro fator foi a redução das margens de lucro nos bilhetes para outros destinos como Espanha e Portugal, que representavam 80% da operação da Monarch.



"Este ano, a companhia transportou mais 14% de passageiros do que no ano passado mas teve uma receita líquida inferior em 100 milhões de libras (113 milhões de euros)", afirmou.