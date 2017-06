Cerimónias fúnebres de Miguel Beleza adiadas para 2.ª e 3.ª feira

O economista Miguel Beleza, ministro das Finanças do XI Governo Constitucional liderado por Cavaco Silva, morreu na quinta-feira em Lisboa aos 67 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.



De acordo com a mesma fonte, Miguel Beleza foi vítima de paragem cardiorrespiratória.



Inicialmente, segundo disse à Lusa fonte do PSD, esteve previsto que o corpo do ex-governante estivesse em câmara ardente no domingo e que o funeral se realizasse na segunda-feira, o que significa que as cerimónias fúnebres foram adiadas por 24 horas.O economista Miguel Beleza, ministro das Finanças do XI Governo Constitucional liderado por Cavaco Silva, morreu na quinta-feira em Lisboa aos 67 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.De acordo com a mesma fonte, Miguel Beleza foi vítima de paragem cardiorrespiratória.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O corpo do ex-ministro das Finanças, Miguel Beleza, falecido na quinta-feira, estará em câmara ardente na igreja do Campo Grande, em Lisboa, a partir das 18h00 de segunda-feira e não domingo como inicialmente previsto, informou este sábado fonte próxima da família.Segundo a mesma fonte, haverá uma missa na igreja do Campo Grande às 21h00 de segunda-feira.O funeral realiza-se na terça-feira, depois de uma missa também na igreja do Campo Grande pelas 11h00, não sendo conhecido o local onde decorre a cerimónia, que a família pretende mais reservada.