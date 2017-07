Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CGD com prejuízos de 50 milhões no 1º semestre

Contas do banco público foram apresentadas esta tarde por Paulo Macedo.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os 205 milhões de euros negativos registados entre janeiro e junho de 2016, divulgou esta sexta-feira o banco público.



No início da conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente executivo do banco, Paulo Macedo, considerou que os resultados dos primeiros seis meses de 2017 "estão em linha com o plano estratégico".



Na apresentação de resultados, a CGD destacou a evolução dos resultados de exploração 'core' (margem financeira mais os resultados de serviços e comissões e menos os custos de estrutura recorrentes), que foi de 303 milhões de euros até junho (acima dos 173 milhões de euros do primeiro semestre de 2016), que justifica com o crescimento da margem financeira e a redução de custos.



A CGD foi recapitalizada no início deste ano em mais de 4.000 milhões de euros.



No âmbito dessa recapitalização, o banco público acordou com Bruxelas um programa de reestruturação que passa por alterações no modelo de negócio, venda de operações no estrangeiro, fecho de agências e saída de trabalhadores.



O objetivo é chegar com menos 2.000 pessoas até 2020, através de pré-reformas e rescisões amigáveis, num ritmo de saídas de 500 a 600 trabalhadores por ano.



A CGD já tinha vindo a emagrecer a sua estrutura nos últimos anos, inclusivamente com a saída de trabalhadores.