CGTP organiza "grande manifestação nacional" a 18 de novembro

Intersindical nacional quer combater precariedade com manifestação em Lisboa.

Por Lusa | 12:04

A CGTP convocou esta terça-feira os trabalhadores dos setores público e privado, jovens, reformados e desempregados para "uma grande manifestação nacional" em Lisboa a 18 de novembro.



O líder da intersindical nacional, Arménio Carlos, anunciou a manifestação no encontro nacional da CGTP-In, hoje em Lisboa, explicando que esta é uma luta pela "valorização do trabalho e dos trabalhadores, pela exigência do aprofundamento do rumo de reposição e conquista de direitos e pelo combate às injustiças e desigualdades", entre outras reivindicações.



Arménio Carlos anunciou ainda uma campanha de luta contra a precariedade, através do lançamento de uma petição nacional que, na sua opinião, vai "ser um marco no combate à precariedade".