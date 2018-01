Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefes de cozinha europeus recusam confecionar peixes eletrocutados

Manifesto insurge-se contra método de pesca considerado "deplorável".

Por Lusa | 17:43

Mais de 200 chefes de cozinha europeus subscrevem um manifesto contra a pesca por eletrocussão, comprometendo-se a não comprar nenhum peixe pescado dessa forma.



"Recusamo-nos a trabalhar com produtos apanhados com um método de pesca que condena o nosso futuro e o do oceano", referem 'chefs' como o francês Christopher Coutanceau, a espanhola Elena Arzak ou o italiano Antonino Cannavacciuolo no documento divulgado esta quinta-feira pela organização não governamental Bloom.



"Os barcos de pesca elétrica fazem capturas com uma qualidade deplorável, stressadas e muitas vezes marcadas com hematomas por causa da eletrocussão. Os peixes são de tão má qualidade que não se consegue fazer nada com eles", declaram os cozinheiros.



O seu objetivo é que "a pesca elétrica seja proibida na Europa e em outras partes do mundo".



Na próxima terça-feira, o Parlamento europeu votará sobre este tipo de pesca, permitindo a cada estado membro equipar com elétrodos até 5% da sua frota de pesca.



Este tipo de pesca consiste em enviar impulsos elétricos em direção aos fundos marinhos para capturar os peixes que aí vivem.