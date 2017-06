Cheiro a manjericos invade ruas no S. João

Mais abaixo, mais uma banca, com as mesmas cores, cheiros e produtos. Há 10 anos que Mário Guimarães vende manjericos naquela praça. "As vendas estão um bocadinho fracas, mas vão melhorar nos próximos dias", disse.À semelhança de anos anteriores, os transportes públicos (STCP e Metro) vão reforçar o seu serviço amanhã e no sábado. Os festejos começam já hoje, na Avenida dos Aliados, com um concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, às 22h00.O S. João comemora-se por todo o País, sobretudo no Norte. Em Braga, por exemplo, as festividades apresentam um atrativo novo este ano.No chafariz da Avenida Central foi colocada uma imagem do santo que gira ao sabor dos devotos, com a colocação de moedas. O valor angariado será entregue às crianças desfavorecidas.Em Vila do Conde, o destaque vai para uma ‘Feira à Moda Antiga’ que vai animar a cidade.