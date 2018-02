Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva ameaça estragar festa a milhares de foliões

Após meses de trabalho e milhares de euros investidos, o mau tempo ameaça estragar os festejos, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Por Cláudia Machado | 01:30

Meses de trabalho, milhares de euros investidos em carros alegóricos e nas fantasias. Está tudo pronto para os principais corsos de Carnaval, que acontecem amanhã e terça-feira, mas que voltam a estar em risco devido a uma certeza impossível de controlar: a imprevisibilidade das condições meteorológicas. É esperado que a chuva complique a festa de milhares de foliões de norte a sul do País.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a ocorrência de precipitação "em especial nas regiões Norte e Centro".



Amanhã, "a chuva deverá ocorrer a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir do meio da manhã e estender-se-á às restantes regiões" na segunda-feira.



Na terça, a partir do final da manhã, há "uma probabilidade superior a 60% de ocorrência de precipitação no Norte e Centro e entre 20 e 60% no Sul.



Já para milhares de alunos a festa fez-se ontem nos corsos infantis.



GNR intensifica ações de fiscalização

A GNR tem em marcha até terça-feira a operação Carnaval 2018, com um reforço do patrulhamento e da fiscalização rodoviária, sobretudo junto às zonas dos festejos.



Os militares vão ter especial atenção à condução sob o efeito do álcool.