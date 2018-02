Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e frio não chegaram para impedir comemorações

Milhares de foliões saíram à rua de Norte a Sul do País, e exibiram os melhores disfarces.

Por Francisca Genésio | 01:30

Nem o frio nem a chuva impediram os portugueses de festejarem o Carnaval. Foram milhares aqueles que saíram ontem à rua e exibiram, de Norte a Sul, os melhores disfarces, numa explosão de cor e alegria.



Em Estarreja, a chuva caiu durante vários minutos, mas o último grande corso, que durou mais de quatro horas, não parou. Cinco escolas de samba, sete grupos de folia e 13 carros alegóricos ‘alimentaram’ as vistas dos foliões.



Já os nazarenos fizeram jus ao mote deste ano – ‘ná pai pá gente’ – e mostraram como se faz um Carnaval espontâneo e único, organizando um último desfile na vila piscatória. Duas dezenas de carros alegóricos com centenas de foliões voltaram ontem a percorrer a avenida marginal, perante cem mil visitantes.



As maltezas voltaram a ser o grupo mais numeroso, com 729 mulheres a seguirem coladinhas ao carro da rainha, Maria Adália ‘Dálinha’ Santos, que teve a seu lado o rei António ‘Tato’ Oliveira, dois nazarenos que são exemplo pela forma divertida como festejam o Carnaval.



Em Sesimbra, o São Pedro deu tréguas. Oito grupos e cerca de 1300 figurantes desfilaram pela avenida com a praia da vila como fundo e o sol a convidar os milhares de foliões para se juntarem à esta. O corso ficou marcado pelos ritmos brasileiros a combinar com trajes imponentes e cheios de cor, à semelhança do que aconteceu em Loures. Cerca de 150 mil visitantes encheram as ruas da cidade para ver os 15 carros alegóricos.



A festa continua hoje com o Enterro do Entrudo.