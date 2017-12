Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e neve previstas para o dia de Natal

Conheça as previsões do IPMA.

Por Edgar Nascimento | 22.12.17

O dia de Natal, 25, pode ser marcado por chuva e neve acima dos 1500 metros de altitude. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje e amanhã o céu deverá estar limpo, com vento fraco. No domingo, aumenta a nebulosidade, com períodos de chuva fraca no Litoral. O dia de Natal, segunda-feira, nascerá com chuva ou aguaceiros, que irão aumentar de intensidade a partir da tarde no Norte e Centro. A neve deverá aparecer nos locais acima dos 1500 metros de altitude, sendo que na 3ª feira a cota baixa para 1200 metros.



Quanto às temperaturas, as noites vão continuar frias até à Consoada, com mínimas a rondar os zero graus no Interior e entre 5 e 10 graus no Litoral. No dia 25, as mínimas deverão subir ligeiramente.