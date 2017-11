Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e trovoada colocam Açores sob aviso amarelo

Depressão deverá provocar um agravamento do estado do tempo no arquipélago.

10:46

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira sete ilhas do arquipélago dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo vigora para as ilhas de Santa Maria e São Miguel, grupo oriental dos Açores, até às 14h00 locais (mais uma hora em Lisboa).



À mesma hora termina o aviso amarelo, também devido à chuva e à trovoada, para as ilhas do grupo central: Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa.



Segundo a delegação regional dos Açores do IPMA, "uma depressão, localizada a sul do arquipélago e com deslocamento para nordeste", deverá provocar um agravamento do estado do tempo no arquipélago.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.