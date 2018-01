Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuvas não travam descida em barragens

Douro, Tejo e Guadiana com menos água face a novembro.

Por João Saramago | 08:48

As chuvas resultantes das tempestades ‘Ana’ e ‘Bruno’ ocorreram, sobretudo, nas regiões do Litoral Norte e Centro, pelo que a maior parte das barragens do País registou uma descida dos níveis de armazenamento na comparação do mês de dezembro com novembro de 2017.



Das 60 albufeiras monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 36 baixaram o nível do volume de armazenamento e 24 subiram.



A esmagadora maioria das albufeiras que no mês de dezembro aumentaram a quantidade de água armazenada estão localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Mondego, Lima, Ave e Cávado, áreas que registaram as maiores quantidades de precipitação.



Em sentido inverso, as barragens com queda nos volumes de armazenamento situam-se nas bacias dos rios Douro, Tejo e Guadiana, os grandes rios que atravessam Portugal e que nascem em Espanha.



A bacia do rio Sado registou um acréscimo no armazenamento, mas este resultou não de fortes quantidades de precipitação mas de água proveniente do rio Guadiana que chega ao Sado através de um transvase. Um recurso que evitou danos ambientais severos na bacia do Sado.



Castelo de Bode, que abastece 2,8 milhões de pessoas na área de Lisboa, subiu de 68,8% para 69,6%.



A Sul choveu cerca de 30% do habitual

Em dezembro, o valor médio da quantidade de precipitação em Portugal continental foi cerca de 60% do normal, classificando-se o mês como seco.



A quantidade de chuva foi inferior ao normal em todo o território, com especial destaque para as regiões a sul do rio Mondego, onde os valores oscilaram entre os 30 a 40% do normal.



Realidade que levou o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, a frisar a "necessidade de poupar água".



Previsões de queda de neve e trovoada

As previsões para os próximos dias indicam uma descida da temperatura, associada à ocorrência de períodos de chuva.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê queda de neve nas terras altas na sexta-feira, havendo "condições para ocorrência de granizo e trovoada".



1931

Ano a partir do qual se iniciaram as medições regulares da quantidade de precipitação, velocidade do vento e valores de temperatura em Portugal através de organismos públicos. Hoje, os dados são disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Barragem romana

A barragem romana da Tapada Grande, Castelo de Vide, é uma das mais antigas do País. É formada por um muro de alvenaria com cerca de meio metro de largura.