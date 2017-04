Cidade de Fátima vai ter écrãs gigantes durante visita do Papa

Segundo o presidente do Município de Ourém, no distrito de Santarém, "gerir um milhão de pessoas é um problema muito grande" e todas as medidas deverão ser apresentadas na próxima sexta-feira, no Santuário de Fátima.Levantando um pouco o véu de algumas destas iniciativas previstas, Paulo Fonseca revelou que "vão ser colocados écrans gigantes ao longo da cidade com o objetivo de descomprimir as pessoas"."Sabemos que numa coisa destas, as pessoas vão empurrando mais um bocadinho para chegar mais próximo e isso pode ser mau", reforçou o autarca, informando que também "vai haver muitas bolsas de estacionamento" fora da cidade, que serão servidas por uma "rede de 'transfers'" já contratada pelo Município e que circulará "constantemente entre as bolsas de estacionamento e o Santuário".De forma a ajudar a localização das viaturas deixadas pelos peregrinos, a autarquia vai pintar a cidade em quatro cores, que identificam a bolsa de estacionamento. "No 'transfer', a pessoa vai receber uma senha com um número e uma cor, porque quando regressar pode não saber onde deixou o carro e assim mostra a senha ao motorista que lhe indica o 'transfer' certo", precisou Paulo Fonseca.Tendo em conta que a chegada e partida do papa a Fátima far-se-á por dois trajetos diferentes, o presidente da Câmara referiu que já adquiriu mais mil "baias", ou seja, as grades que farão o perímetro de segurança percorrido pelo papa Francisco, pois "é preciso criar dois corredores".Foram também alugadas cerca de 180 casas de banho amovíveis. Paulo Fonseca disse ainda que recusou vendedores ambulantes e no dia 12 de maio só os fornecedores de produtos frescos terão um período para aceder ao espaço perto do Santuário."Vamos reunir com a população e sensibilizá-la para que todos os outros fornecedores abasteçam os armazéns [estabelecimentos comerciais] dias antes", explicou.Para o autarca, o problema não será o alojamento, que tem uma lotação concreta."O problema é a rua, o adicional de viaturas, o adicional de pessoas e a fragilidade de algumas delas: o senhor idoso que se sente mal e perdeu a família ou a senhora que perdeu a criança e fica em pânico", afirmou.