Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas corrigem gene de doença

Técnica de edição genética corrigiu erro na fase mais precoce do desenvolvimento do embrião.

08:22

Cientistas corrigiram, pela primeira vez, em embriões humanos, uma mutação do gene responsável por uma doença cardíaca hereditária, recorrendo a uma técnica de edição genética.



Segundo a investigação publicada na revista ‘Nature’, a técnica corrigiu o erro na fase mais precoce do desenvolvimento do embrião, evitando a transmissão do gene que causa a miocardiopatia hipertrófica (doença do músculo cardíaco) a novas gerações.



Os investigadores asseguram ter cumprido todas as considerações éticas da Academia Nacional de Ciências dos EUA.