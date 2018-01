Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cigarros eletrónicos aumentam vício nos jovens

Estes são menos perigosos para a saúde dos adultos do que os convencionais.

03:18

Fumar cigarros eletrónicos aumenta o risco de vício nos jovens, mas é menos perigoso para a saúde dos adultos do que os convencionais, com tabaco, revela um relatório da Academia de Ciências e Medicina dos Estados Unidos.



De acordo com o relatório publicado na terça-feira, e que analisou 800 estudos científicos, a nicotina presente nos cigarros eletrónicos pode criar vício junto dos jovens, encorajando-os a fumar tabaco.



Ainda assim, segundo a mesma publicação, os cigarros eletrónicos são menos nocivos do que os cigarros convencionais para os adultos, podendo também ajudar a parar de fumar.



Perante estes dados, os investigadores da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos concluem que, "nesta fase, não é possível saber se o cigarro eletrónico tem um impacto positivo ou negativo para a saúde pública", isto numa altura em que há um debate internacional sobre os seus efeitos.



"Os cigarros eletrónicos não podem simplesmente ser considerados melhores ou piores", defendeu David Eaton, docente da Universidade de Washington em Seattle e presidente do conselho editorial do relatório encomendado pelo congresso norte-americano há dois anos e agora conhecido.



Para o especialista, "os efeitos adversos dos cigarros eletrónicos sobre a saúde de adolescentes e de adultos que não fumam tabaco também merecem alguma preocupação", desde logo pelo vapor que é emitido.



Ainda assim, David Eaton reforçou que usá-los "pode ser uma maneira de reduzir o tabagismo, que afeta a saúde".



Os investigadores sustentam que seriam necessários mais estudos científicos para perceber os efeitos desta utilização a longo prazo.