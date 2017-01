Estações do Metro de Lisboa abertas à noite para acolher sem-abrigo

A decisão resulta de reuniões tidas esta segunda-feira com "vários serviços do município" e "também com a Santa Casa da Misericórdia", indicou Carlos Manuel Castro à Lusa, acrescentando que, desses encontros, emergiu também a decisão de solicitar à administração do Metropolitano que mantenha cinco estações abertas durante a noite, quando normalmente encerram à 01h00 e abrem às 06h30.Em causa estão as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para uma acentuada descida das temperaturas entre terça e quarta-feira, com valores entre os zero e os quatro graus centígrados em todo o país.Em comunicado, a autarquia precisa que o Plano de Contingência para as Pessoas Sem-Abrigo Perante o Frio, que é ativado quando se registam, pelo menos, dois dias consecutivos com temperaturas mínimas abaixo de três graus, estará em vigor a partir do final da tarde.O município acrescenta que no Pavilhão do Casal Vistoso estará em funcionamento o Dispositivo Integrado de Apoio aos Sem-Abrigo (DIASA).A partir de terça-feira "ao final da tarde, já teremos tudo a funcionar no pavilhão do Casal Vistoso, à imagem do que tem sucedido nas ações [de anos] anteriores, e teremos todas as entidades envolvidas neste plano", explicou o vereador.Segundo o autarca, estão abrangidas "cerca de 20 instituições, entre serviços da Câmara, Santa Casa da Misericórdia e outros parceiros"."Hoje mesmo, já as equipas que trabalham com a população sem-abrigo vão informar as pessoas de que amanhã [terça-feira] têm à sua disposição, no pavilhão do Casal Vistoso, um local onde serão servidas refeições quentes e também serão distribuídos agasalhos", acrescentou.Também aí, os sem-abrigo "serão encaminhados para locais onde podem pernoitar: espaços da Santa Casa, do município e outros", adiantou o responsável pelo pelouro da Proteção Civil.Questionado sobre o tempo de vigência do Plano de Contingência para as Pessoas Sem-Abrigo Perante o Frio, Carlos Manuel Castro apontou que, de acordo com as atuais previsões, "ficará [ativo] até sábado".Porém, "teremos de monitorizar as temperaturas e, portanto, a cada dia (...) faremos uma avaliação e manteremos o plano ativo o tempo que for necessário", concluiu.As temperaturas vão descer entre quatro e nove graus Celsius a partir de quarta-feira em Portugal continental, devido a uma massa de ar fria e seca.