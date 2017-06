Cinco milhões de euros para tratar o plasma

Só o Centro de Sangue e da Transplantação do Porto colheu no ano passado 80 mil unidades de sangue. "Todos os dias precisamos de sangue para as mais variadas terapêuticas. É importante que o dador perceba a sua importância e o impacto que a sua ação pode ter", explicou Jorge Condesso, diretor técnico do centro, presente na sessão pública no Instituto CRIAP, que assinalou o Dia Mundial do Dador de Sangue.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%



50%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%



50%

50% Muito satisfeito pub

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) vai lançar um concurso público internacional para o fracionamento do plasma. O valor da adjudicação é de cinco milhões de euros e destina-se a tratar 120 mil unidades de plasma, das quais serão retirados medicamentos derivados para o tratamento dos doentes. O caderno de encargos estará concluído até ao final de julho."Não temos nenhuma empresa no País com tecnologia para o fracionamento do plasma e por isso lançamos este concurso e um outro, em 2018. Não queremos que haja desperdícios. Para isso contamos com a colaboração dos hospitais, para uma maior reserva do plasma", afirmou aoJoão Paulo Sousa, presidente do IPST.Em 2016 foram aprovados 218 mil dadores, menos 9 mil do que em 2015. Doze por cento dos dadores têm menos de 25 anos. Já o número de unidades de sangue colhidas ascende a 334 mil, menos 4000 do que no ano anterior.