Fogos ameaçam água da rede

Especialistas avisam que qualidade da água vai piorar devido aos incêndios e rede pública pode ser afetada.

Por Bernardo Esteves e Sónia Trigueirão | 01:30

As cinzas dos grandes incêndios da semana passada vão chegar aos rios e barragens que abastecem a população quando começarem as chuvas e vão obrigar a medidas de controlo. O alerta contra as substâncias nocivas que podem poluir a água da rede pública é feito por especialistas como o geofísico e investigador Filipe Duarte Santos ou pelo professor universitário e presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira.



"É fundamental controlar a qualidade da água para ter a certeza de que está em condições para ser consumida", afirmou ao CM Francisco Ferreira, frisando ainda a necessidade de "acompanhar a qualidade das águas subterrâneas".



Paulo Lucas, também da direção da Zero, avisa que "a qualidade da água vai piorar", mas acredita que não haverá problemas no controlo dessa situação. "As cinzas são arrastadas para cursos de água e muitas vezes chegam a pontos onde há água para abastecimento, mas os sistemas que tratam a água sabem lidar com isto."



Ao CM, o Ministério do Ambiente garantiu estar a monitorizar a situação, que pode afetar as bacias hidrográficas do País desde a região Norte até ao Tejo. "Neste momento, não existem situações críticas e estão em curso medidas de monitorização em caso de precipitação significativa", afirma fonte do Governo, que admite condicionar o uso da água: "Eventuais medidas específicas a tomar pelos consumidores serão devidamente comunicadas, se tal se justificar."



A erosão dos solos preocupa mais os especialistas, que defendem medidas urgentes para facilitar a infiltração da água. "É preciso fazer uma espécie de tapetes com resíduos vegetais ou colocar as chamadas ‘faxinas’, que são troncos amarrados uns aos outros, para criar barreiras", afirma Paulo Lucas, frisando ainda que "é preciso fazer já o trabalho de avaliação das áreas e executar quanto antes, não esperar que venham as chuvas".



Crédito na fatura da água pelo combate a fogos de dia 15

Para "minimizar os custos" dos munícipes que viram o consumo de água aumentar, devido ao combate aos incêndios de dia 15, a empresa municipal de saneamento de Braga vai conceder um "crédito na fatura" da água aos particulares e empresas.



PORMENORES

Medidas preventivas

Paulo Lucas, da Associação Zero, defende a construção nas linhas de água de "pequenos diques com madeira para diminuir a velocidade da água e conter a erosão dos solos".



Aplicadas em Pedrógão

Em Pedrógão Grande, estão a ser testadas estas técnicas que pretendem prevenir a erosão do solo após os incêndios de junho, no âmbito de um projeto-piloto.



Poluição no ar aumentou

Os mais de 200 mil hectares que arderam dia 15 deste mês fizeram disparar os níveis de poluição do ar, o que afetou também o norte de Espanha e França, nota Francisco Ferreira.



Metas do Acordo de Paris

Os incêndios deste ano fizeram aumentar as emissões de CO2, pondo em xeque as metas portuguesas do Acordo de Paris.



Ministério garante condições para avaliar a água

Sobre a qualidade da água, o Ministério do Ambiente garante que "as entidades gestoras dispõem de planos de segurança, de unidades de tratamento e de capacidade laboratorial para assegurar as medidas pertinentes".



"Água não se infiltra no solo"

Filipe Duarte Santos - Especialista em alterações climáticas

CM – Quais os principais impactos ambientais dos grandes incêndios?

Filipe Duarte Santos – É sobretudo a erosão do solo. As cinzas fazem com que a água escorra e não se infiltre no solo. Se chove muito, a água arrasta a cinza e a camada superficial do solo, que é a mais rica e leva dezenas de anos a formar-se, provocando a erosão e empobrecimento do solo.

– Há outros impactos?

– As cinzas contêm substâncias nocivas para o ser humano que vão para os rios e barragens e alguma dessa água é consumida. E na área que ardeu, as espécies invasoras, como as acácias, instalam-se mais facilmente.



Estado fica com 54% do capital do SIRESP

O Estado vai assumir 54% do capital social do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal. A revelação foi feita ontem pelo novo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dois dias depois de ter assumido o cargo.



"O SIRESP é uma sociedade anónima, na qual o Estado vai assumir a maioria do capital. Isso foi decidido no passado sábado", esclareceu o ministro depois de ser conhecida esta intenção por parte do Governo após a reunião do Conselho de Ministros.



Eduardo Cabrita explicou que estão a decorrer os trabalhos de reestruturação da estrutura acionista para que, deste modo, "o Estado tenha uma palavra decisiva na gestão da empresa SIRESP, SA".



O ministro falou ainda sobre as mudanças previstas para a Autoridade Nacional da Proteção Civil. "A ANPC vai ser reforçada, consolidando e dando uma estrutura permanente à sua direção, garantindo que essa estrutura tenha um quadro próprio e que é provida por concurso", adiantou.



Presente no 9º aniversário da Guarda Costeira da GNR, em Lisboa, na primeira cerimónia enquanto ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita explicou que o Governo está, neste momento, a responder à emergência, mas, também, a preparar o futuro.