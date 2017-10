Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação restabelecida no Metro de Lisboa entre o Marquês de Pombal e o Rato

A circulação esteve interrompida durante uma hora.

Por Lusa | 21:08

A circulação na linha amarela do Metropolitana de Lisboa, entre o Marquês de Pombal e o Largo do Rato, foi restabelecida pelas 21h10, disse à Lusa fonte oficial da empresa.



"A circulação já foi normalizada entre o Marquês de Pombal e o Largo do Rato", disse à Lusa fonte oficial da empresa, acrescentado que foram problemas técnicos a causar a interrupção da circulação.



A circulação esteve interrompida desde as 20h11.