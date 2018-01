Circulação parada na linha azul do Metro de Lisboa

Em causa estará uma avaria, que deverá condicionar a circulação por tempo indefinido.

30.01.18

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa está esta terça-feira interrompida devido a uma avaria na sinalização, com a empresa a admitir que a pagarem poderá ser prolongada."Devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere a empresa numa mensagem colocada online A Linha Azul do Metropolitano de Lisboa faz a ligação entre Santa Apolónia e a Reboleira, com a empresa a lamentar "o incómodo causado" aos utentes.