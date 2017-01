Cirurgia deixa mulher queimada

O Centro Hospitalar de Gaia-Espinho, através do Gabinete de Comunicação, diz que o caso está a ser investigado. "Foram feitas as diligências necessárias para apuramento dos factos e das responsabilidades, nomeadamente um processo de inquérito e disciplinar. Paralelamente, corre um processo de inquérito no Ministério Público, com o qual o hospital tem colaborado", refere.

"Tenho uma perna que mete nojo e caminho à palhaço." O desabafo é de Margarida Miranda, de 46 anos, que durante uma abdominoplastia para corrigir a parede abdominal depois de duas gravidezes ficou com três queimaduras de terceiro grau na perna esquerda. A operação aconteceu no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, em agosto de 2015."Acordei a gritar com dores na perna e não na barriga como era suposto", diz a mulher, que na altura questionou os médicos. Segundo a doente, foi-lhe dito que a operação tinha sido um sucesso, mas que tinha havido complicações, alegadamente com o bisturi elétrico. Com feridas expostas, fez tratamentos diários durante oito meses, mas sem sucesso. Ficou com a perna deformada e teve de deixar de trabalhar."Fazia limpezas, mas como não consigo dobrar os joelhos nem subir escadas, não posso trabalhar", conta. Segundo explica ao, o hospital apresentou vários relatórios, todos inconclusivos. Cansada, interpôs queixa-crime contra a unidade. Um ano e meio depois, continua sem respostas. "Só quero que seja feita justiça", confessa.