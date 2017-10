Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgia inovadora reduz as bochechas

É necessária avaliação clínica recuperação. Demora cerca de uma semana e meia.

Por Francisca Genésio | 01.10.17

A bichectomia é um procedimento cirúrgico em que são removidas, de forma parcial ou total, as bolas de bichat - uma acumulação de gordura, em cada lado da boca, entre o maxilar e a mandíbula.



O objetivo desta cirurgia é o "afinamento discreto do rosto, embora as pessoas com bochechas maiores consigam notar um afinamento maior", explicou ao CM David Rasteiro, médico especialista em cirurgia plástica reconstrutiva e estética na Clínica ‘My moment’, em Lisboa. Antes de realizar a cirurgia, o paciente tem uma consulta com o cirurgião, onde lhe é explicado todo o procedimento e é feita uma avaliação clínica.



"Apesar da incisão ser relativamente pequena (cerca de um centímetro na parte interna da boca), o pós-operatório é muito importante para que a recuperação decorra com normalidade, numa semana e meia", explica David Rasteiro. A bichectomia pode ser realizada com anestesia local.



No entanto, é sempre efetuada em bloco operatório. "As condições de segurança só podem ser garantidas se a cirurgia for feita no bloco, onde o médico dispõe de todos os dispositivos", afirmou ainda o cirurgião. O preço para fazer uma bichectomia varia entre os "1200 e 1500 euros e inclui todos os procedimentos", revelou ao CM Carla Ferreira, diretora da clínica ‘My moment’.



Há técnicas para afinar o rosto com maquilhagem

O contorno do rosto é uma das técnicas de maquilhagem mais famosas do momento. Bastante utilizada por figuras públicas, serve não só para afinar mas também para definir os traços do rosto e até corrigi-los. A dupla contorno e iluminação "é também essencial para disfarçar desproporções morfológicas e assimetrias do rosto", refere Francisca Bairros, maquilhadora profissional em Lisboa.



A técnica não é difícil e pode ser feita em casa, em frente ao espelho. "São precisos apenas dois produtos: um pó (ou creme) mais escuro para contornar aquilo que queremos afinar. No caso das bochechas, o produto deve ser aplicado cerca de três dedos abaixo da linha dos olhos. E um pó mais claro, para iluminar a zona acima do olhar", explica a maquilhadora, acrescentando que "basta pegar num pincel e espalhar bem o produto, de forma a não ficar uma linha, mas convém que não tenham brilhos". Para os vários tipos de rostos, existem diferentes técnicas. Os dois produtos para o "contorno" estão à venda em hipermercados, com um preço médio de 5 euros.



Contorno com tons diferentes

Os produtos para fazer o contorno facial devem ser pelo menos dois tons mais escuros (no caso do contorno) e dois tons mais claros (no caso do iluminador) do que o tom de pele, de forma a aumentar o contraste.



Diferentes cirurgias em simultâneo

A bichectomia pode ser realizada, por associação, com qualquer cirurgia que envolva uma incisão na pele, como o lifting facial (cirurgia estética para diminuir as rugas da face e do pescoço, além de reduzir a flacidez da pele e remover o excesso de gordura no rosto) ou até a blefaroplastia (cirurgia que melhora o aspeto das pálpebras superiores e inferiores, eliminando bolsas de gordura).