Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgia resolve problema mamário no homem

Ginecomastia pode ter origem hormonal ou estar relacionado com excesso de peso.

Por Daniela Polónia | 06:00

O aumento da mama no homem, que se designa por ginecomastia, não apresenta qualquer risco para a saúde mas afeta a autoestima. "Nenhum homem gosta que, mesmo com roupa, se perceba que tem mama. Há homens que nem vão à praia. A cirurgia resolve este problema", diz a médica cirurgiã plástica Fátima Baptista Fernandes.



A técnica que é utilizada para remover a mama depende daquilo que está na origem do aumento. "Na zona do peito temos mama e gordura. A ginecomastia é quase sempre causada pelo aumento da glândula mamária, devido às hormonas. Mas também há casos em que está relacionada com o excesso de peso. Assim, na cirurgia, podemos ter que retirar mais glândula mamária ou mais gordura. Mas nunca se pode remover mama em excesso, para que o mamilo não fique deprimido", explica a médica. A ecografia é o meio de diagnóstico que permite perceber se o problema se deve às hormonas ou ao excesso de tecido adiposo.



A ginecomastia surge, sobretudo, na adolescência. Regra geral, é bilateral mas há casos em que só uma das mamas é que aumenta. Esta massa palpável pode variar entre um e dez centímetros de diâmetro.



Musculação e abdominais ajudam a reduzir gordura

Quando a ginecomastia se deve apenas a excesso de peso, o exercício físico e uma nutrição adequada poderão reduzir o aumento mamário. "Todos os exercícios que impliquem stress muscular físico são ótimos", explica o preparador físico Filipe Russo.



Para um pessoa sedentária, sem quaisquer restrições clínicas diagnosticadas para a prática de exercício físico, um plano de treinos semanal pode incluir, duas vezes por semana, meia hora de marcha, corrida ou bicicleta e outros trinta minutos de musculação. Filipe Russo acrescenta que, em outros dias, podem ser feitos, por exemplo, dez minutos de abdominais. A prática de surf, paddle ou de ténis também é recomendada com vista a poder eliminar a ginecomastia.



"Costumo dizer, em género de brincadeira, aos meus alunos que só não treinam nos dias em que não comem. Se a zona mamilar tem uma grande acumulação de gordura, provavelmente apenas com exercício físico e dieta continuada se vão observar os resultados que são esperados", conta o preparador físico.