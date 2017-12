Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgião oferece-se para reconstruir orelha a menino de 5 anos

Abel Mesquita, diretor de serviço no Centro Hospitalar do Porto, soube do caso de criança atacada por cão no CM.

Por Francisco Gomes | 01:30

Abel Mesquita, cirurgião plástico do Porto, disponibilizou-se ontem a fazer, de forma gratuita, a reconstrução da orelha arrancada a uma criança das Caldas da Rainha, que foi mordida por um cão em 2014. Tal como o CM noticiou, os pais de Alexandre têm procurado um médico em Portugal que se possa encarregar desta complexa intervenção, agravada pela tenra idade da criança, atualmente com cinco anos.



Abel Mesquita, diretor do serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar do Porto, disse ter tido conhecimento do caso através da reportagem do CM e prontificou-se a fazer uma consulta para avaliação das condições de intervenção no Centro Materno Infantil do Porto.



"Com frequência faço reconstruções totais da orelha, que normalmente nestes casos faz-se com recurso à cartilagem da costela do próprio paciente, o que é feito em pelo menos dois atos cirúrgicos espaçados no tempo", explicou.



A mãe de Alexandre, Liliana Cepoi, ficou radiante com a notícia de que o filho pode ser operado em breve.



Alexandre ficou com a orelha esquerda arrancada por um cão quando tinha 2 anos e três meses. Estava ao cuidado de uma ama, que acabou condenada em tribunal pelo crime de ofensa grave à integridade física negligente.



Ama foi condenada a pagar 20 500 euros

O caso de Alexandre aconteceu há três anos. O menino estava aos cuidados de uma ama, que acabou condenada em tribunal. Para além da pena de multa de 500 euros, a ama, de 66 anos, foi ainda obrigada ao pagamento de 20 mil euros por danos morais. Ainda não pagou.



Operação realizada em várias etapas

O cirurgião Abel Mesquita explicou que "a orelha que se reconstrói cresce muito pouco e convém que a orelha do outro lado tenha o tamanho mais definitivo possível para ser usada como molde". Por isso, frisou, poderá ser necessário esperar entre o primeiro tempo cirúrgico, "em que se começa já restaurar alguma forma", e o definitivo, "que pode ser aconselhável aos 7 ou 8 anos". "Tudo depende do desenvolvimento da criança", disse.



1040

Desde janeiro e até ao início de novembro, foram registados 1040 ataques de cães a pessoas. Pelo menos 131 donos de cães de raça perigosa foram multados por não cumprirem as normas para circular com os animais na via pública.



Sete raças perigosas

Há sete raças potencialmente perigosas definidas em Portugal: fila brasileiro, pit bull terrier, dogue argentino, staffordshire bull terrier, rottweiller, tosa inu e staffordshire terrier americano.