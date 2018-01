Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clínicos contra nova Unidade de Cuidados

Auto de consignação para a obra da unidade já foi assinado.

Por Francisca Genésio | 09:42

Médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, realizaram esta sexta-feira uma marcha silenciosa, pela alameda central do estabelecimento hospitalar, como forma de protesto contra a instalação de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).



"A instalação da UCCI representa o encerramento de 54 camas de internamento de doentes agudos. Precisamos de cuidados continuados integrados, sim, é muito importante, mas não faz qualquer sentido destruir camas destinadas aos doentes agudos", explicou Filipe Froes, coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos médico-cirúrgicos do Hospital Pulido Valente.



A manifestação dos profissionais de saúde surgiu no dia em que foi assinado o auto de consignação para a obra da UCCI no Hospital Pulido Valente. A unidade representa um investimento de 3,5 milhões de euros e é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), acrescentando 44 camas à Rede Nacional de Cuidados Continuados.



Sobre o protesto, Carlos Martins, presidente da administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, ao qual pertence o Hospital Pulido Valente, explicou ao CM que "as 54 camas para doentes agudos não foram encerradas: 24 foram para o Hospital de Santa Maria e 30 ficaram no próprio estabelecimento hospitalar".