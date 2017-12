Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coimas ambientais somam 24 milhões em três anos

Só neste ano já foram aplicadas coimas no valor de 12,8 milhões de euros.

Por Edgar Nascimento | 22.12.17

Nos últimos três anos o montante das coimas por crimes ambientais foi de 24 milhões de euros. De acordo com os dados do Ministério do Ambiente, em 2015 foram instaurados 935 processos de contraordenação, derivados de 638 ações de fiscalização e inspeção, que resultaram em coimas de 4,5 milhões de euros. No ano seguinte, as 705 ações originaram 519 processos e coimas de 6,6 milhões de euros.



Este ano, já foram efetuadas 1351 ações de fiscalização e inspeção, tendo sido instaurados 1634 processos de contraordenação, num total de 12,85 milhões de euros.



Ontem, no Parlamento, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, lamentou que as coimas não sejam depois confirmadas na íntegra em decisões judiciais: após recurso, são reduzidas a valores menores. "Pagar a coima à cabeça" é uma possibilidade em aberto.



"Não há aspirinas" para solucionar a poluição no Tejo

O ministro do Ambiente foi ontem ao Parlamento para falar sobre a poluição no rio Tejo. João Matos Fernandes reconheceu que "não há aspirinas" para solucionar de imediato o problema no maior rio da Península Ibérica. Este ano, 816 das 1351 ações de fiscalização incidiram na Bacia Hidrográfica do rio Tejo. Segundo a tutela, estão previstas 79 intervenções em Estações de Tratamento de Águas Residuais e 38 intervenções de fecho de rede de saneamento na zona da bacia do Tejo.



Troços mais críticos

Estão identificados quatro troços críticos no percurso do Tejo: Cedillo-Fratel, Fratel-Belver, Belver-Constância e Constância-Salvaterra de Magos.



Mortandade de peixes

Verificaram-se dois episódios de mortandade de peixes no Tejo: em 19 de setembro e 13 de outubro. Temperaturas elevadas, caudais reduzidos e algas em excesso foram os motivos.