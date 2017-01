Coimbra continua sem recolha de lixo

de recolha de resíduos sólidos da Câmara Municipal de Coimbra





Na causa desta greve está o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional que exige uma melhor manutenção do serviço público de recolha de resíduos urbanos, contratação de mais funcionários e aquisição de equipamento de trabalho. Os funcionários mostram-se também descontentes com a diminuição dos números de dias de férias para os que trabalham por turnos. Continuar a ler





Os comerciantes da Baixa de Coimbra, onde existe mais lixo por recolher, mostram-se descontentes com a situação e dizem estar a ser prejudicados nos seus negócios. O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo

Este é o quarto dia consecutivo que o munícipio de Coimbra se encontra sem recolha de lixo. Os funcionáriosestão em greve desde sexta-feira, o que tem causado uma acomulação de lixo na via pública, principalmente na baixa da cidade.Esta greve, que afetou a data da passagem do ano, está prevista terminar terça-feira, por volta das oito horas da manhã, quando os trabalhadores retomarem as suas funções.