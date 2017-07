Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colheita de sangue para ajudar chef

Carlos Mendonça sofre desde 2014 de um linfoma folicular agressivo e precisa de um transplante de medula.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Uma colheita de sangue para tentar encontrar um dador de medula óssea para Carlos Mendonça realiza-se na próxima segunda-feira na Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana, em Cascais.



O chefe de cozinha, de 48 anos, sofre desde 2014 de um linfoma folicular agressivo e precisa de um transplante de medula, depois de um autotransplante não ter resultado. A recolha será realizada por uma Brigada do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.



"Promovemos a recolha pelo Carlos, mas as amostras colhidas entram na rede e podem ajudar qualquer doente em Portugal ou no estrangeiro", disse ao CM Susana Mendonça, mulher de Carlos.