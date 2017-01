Coma deixa marcas no comportamento

"Tive que reaprender a falar"

Paulo Sequeira, de 50 anos, seguia na A1, perto de Alhandra. Ia ao volante, acompanhado pela família. De repente, outro carro atirou-o para fora da estrada. O acidente aconteceu em dezembro de 2005, Paulo só recuperou a consciência quatro semanas depois, já em janeiro de 2006. "Estive muito perto do coma profundo e fiquei um ano de baixa", conta o chefe do serviço de Finanças da Batalha. "Lutei para ficar melhor. Tive que reaprender a falar e a escrever. A minha assinatura parece a de um aluno da 4ª classe, mas consegui retomar a minha vida apesar de ter algumas limitações.", explica.



"Um dia, o irmão dele chegou a casa e ele tinha vendido a mobília toda, sem perceber as consequências. Acho que nem o dinheiro acharam". Este é apenas um dos muitos episódios de que Alexandre Castro Caldas, médico neurologista, tomou conhecimento ao longo da carreira. Um exemplo do que pode ser a vida depois de um traumatismo cranioencefálico para a vítima, mas também para o cuidador."Muitas vezes, e só porque sobreviveu, a família pensa que a pessoa vai ficar bem, mas é preciso que percebam que vai ser uma pessoa diferente. Podem ter mudanças comportamentais, perder a capacidade de planear, tornarem-se agressivos, entre outras situações", explica aoo especialista.Mas não são só os cuidadores que estão pouco preparados para as mudanças que uma lesão cerebral pode significar. Falta também compreensão noutros setores da sociedade. "Já tive de ir várias vezes a tribunal explicar as circunstâncias destas pessoas e o que os leva a agir assim. Uma vez, um juiz perguntou-me se era amigo do arguido porque não compreendia o meu depoimento", recorda Alexandre Castro Caldas.