Comemora 100 anos lúcido e com saúde

António Camejo Bernardo é utente do Lar da Casa do Povo de Alagoa, no concelho de Portalegre.

Por P.G. | 01:30

António Camejo Bernardo comemorou ontem um século de vida. Este utente do Lar da Casa do Povo de Alagoa, no concelho de Portalegre, toda a vida trabalhou na agricultura e está na instituição há dez anos. Diz que ainda hoje faz tudo sozinho, até a barba. "Nunca pensei chegar a esta idade, mas não tenho dores, vejo bem e ouço bem. Estou muito feliz", disse o aniversariante.



Na festa estiveram os amigos e os sobrinhos, a única família que lhe resta, visto que enviuvou há 15 anos. Em dia de aniversário, António foi ainda brindado pela vitória do seu clube do coração: o Benfica.