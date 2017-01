Comerciantes pagam imposto de selo sobre cartões

O Imposto de Selo tem o o valor de 4% e incide sobre as comissões de 1% cobradas pelos bancos nos pagamentos com cartões. Assim, numa compra de 100 euros o comerciante paga 1 euro de comissão e mais 4 cêntimos pelo imposto de selo. Ou seja a despesa do comerciante nesta compra passa de 1 euro para 1,04 euros.

A medida foi aprovado com o Orçamento de Estado, em março de 2016, mas só em dezembro chegou aos comerciantes. A Redunicre, que detém mais de 80 mil terminais de pagamento no país, começou nesse mês a cobrar imposto de selo sobre compras feitas com cartão bancário, noticia o Público.A Redunicre explica ao periódico que o pagamento só avançou em dezembro porque foi nessa altura que se concluíram "os desenvolvimentos técnicos necessários à implementação da medida governamental".Medida que é contestada pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), cujo presidente, José Manuel Esteves reage assim à nova cobrança: "Estamos a estudar a urgente interpretação legal desta decisão unilateral que, além de injusta e prepotente, é ilegal".