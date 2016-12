Comércio de Fátima à espera do Papa

Tal como o CM noticiou ontem, Francisco chegará a Portugal a 12 de maio, à base de Monte Real (Leiria), de onde viajará até ao Santuário de Fátima.



Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. E tal como os antecessores, Francisco também será transportado pela TAP na viagem de regresso a Roma.

O bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, expressou esta sexta-feira "alegria" pela visita ao Santuário de Fátima do papa Francisco, agendada para 12 e 13 de maio de 2017. "Com o papa estamos unidos a toda a igreja universal. Quando o papa peregrina, é toda a igreja que peregrina com ele", afirmou D. António Marto, no dia em que o Vaticano confirmou a visita do papa a Portugal.Francisco, que hoje celebra 80 anos, visitará pela primeira vez o território português para presidir as cerimónias do Centenário das Aparições. "Não se trata apenas de acolher o santo padre como um peregrino, como um pastor universal, mas também de acolher a mensagem que ele nos traz e procurar viver esta peregrinação como uma graça em ordem à renovação da fé e à evangelização do nosso mundo", refere D. António Marto.A visita do papa Francisco já está a criar expectativa em Fátima: desde ontem que os comerciantes começaram a encomendar produtos alusivos à visita de maio.