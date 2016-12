Comissário da TAP morre com malária no Dia de Natal

Ao CM, fonte oficial da TAP confirmou a morte e adiantou que "foi aberta investigação para averiguar os contornos desta situação" e que "ainda há poucos dados sobre o caso". Por esclarecer fica a política da empresa em relação à prevenção.



Alegadamente, não foi tido em consideração o facto de ter estado em dois países de risco. No dia 16, Pedro Ramalho acabou por ficar de baixa e foi internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mas já era tarde. Faleceu no domingo. Será hoje sepultado na zona de Sintra.Ao, fonte oficial da TAP confirmou a morte e adiantou que "foi aberta investigação para averiguar os contornos desta situação" e que "ainda há poucos dados sobre o caso". Por esclarecer fica a política da empresa em relação à prevenção.

O que achou desta notícia?







86.7% Muito insatisfeito

86.7% 2.3%

2.3% 1.5%

1.5% 3.4%

3.4% 6.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







86.7% Muito insatisfeito

86.7% 2.3%

2.3% 1.5%

1.5% 3.4%

3.4% 6.1% Muito satisfeito Outras 264 pessoas também já deram o seu contributo pub

Pedro Ramalho, comissário de bordo da TAP, morreu no Dia de Natal vítima de malária. A doença terá sido contraída durante uma deslocação em serviço a São Tomé e Príncipe.A morte está a levantar polémica entre os colegas e os pilotos. Afirmam que a companhia aérea não autoriza a profilaxia contra esta doença e que a vítima, de apenas 27 anos, foi diagnosticada com gripe quando apresentou os primeiros sintomas.Segundo oapurou, Pedro Ramalho fazia parte da tripulação da TAP que entre 4 e 6 de dezembro voou para São Tomé, com escala no Gana. No regresso, o comissário de bordo começou a sentir-se mal, com febre, dores de cabeça e vómitos. Foi consultado por um médico da empresa que presta serviços de saúde para a TAP e foi-lhe diagnosticada gripe.