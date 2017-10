Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concerto solidário em Coimbra angaria verbas para vítimas dos fogos

Evento vai realizar-se na próxima terça-feira no Convento São Francisco.

Por Lusa | 18:25

O grande auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe na terça-feira o espetáculo de solidariedade "É preciso acreditar", cuja receita reverte a favor das vítimas dos incêndios do dia 15, foi hoje anunciado.



Rui Veloso, António Zambujo, Dengaz, André Sardet, João Pedro Pais, João Só, Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, Amor Eletro, João Gil, José Cid, Gonçalo Tavares, Fado à Capella e Tatanka já anunciaram a sua participação voluntária no evento.



"As verbas angariadas servirão prioritariamente para ajudar de forma direta e imediata pessoas que dependem de microeconomia e economia de subsistência, que ficaram privadas de exercer a sua atividade pela destruição de que foram vitimas", refere a organização.



O preço dos bilhetes varia entre os 15 e os 40 euros e a receita angariada será entregue à Cáritas Diocesana de Coimbra, cujas movimentações são auditadas pelo Ministério da Administração Interna.



Por outro lado, salienta a organização, através do sítio na Internet www.caritascoimbra.pt "qualquer pessoa pode consultar o destino das verbas entregues".



O espetáculo tem associada uma linha de valor acrescentado, pelo que os interessados em contribuir podem ligar 760106010 (custo da chamada 0,60Euro + IVA).



A organização adianta ainda que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já mostrou o seu apoio à iniciativa e tem "na sua agenda uma passagem pelo evento".



Em junho, um grupo de 25 artistas também se juntou no Meo Arena, em Lisboa, para um concerto solidário a favor das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, que rendeu 1,153 milhões de euros.



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.