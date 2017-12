Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concertos à borla no Réveillon

Quase todas as câmaras organizaram espetáculos musicais gratuitos para a noite de dia 31.

Por João Mira Godinho | 01:30

O primeiro concerto dos Xutos & Pontapés sem o guitarrista Zé Pedro é, incontornavelmente, o grande destaque entre as festas públicas e gratuitas de Passagem de Ano anunciadas para o Algarve. Mas esta é apenas uma das ofertas da região, que pretende atrair muitos turistas nacionais e estrangeiros no Fim de Ano.



A Câmara de Albufeira anunciou os Xutos & Pontapés e também Agir como atrações da noite de 31 de dezembro, em agosto. Depois da morte de Zé Pedro, a 30 de novembro, a banda confirmou a presença no palco da praia dos Pescadores para um concerto que será, necessariamente, marcado pela emoção. Os Xutos sobem ao palco às 00h10, depois de Agir atuar, a partir das 22h00.



Quase todas as câmaras da região apostaram também na música para animar a noite de Réveillon. Faro escolheu Tiago Bettencourt. O antigo vocalista dos Toranja vai atuar entre as 23h00 e as 00h30, no jardim Manuel Bivar.



Os D.A.M.A vão estar na praça do Infante, em Lagos, a partir das 22h30. E a marginal de Monte Gordo recebe os algarvios Iris, depois da meia-noite. Dino d’Santiago em Quarteira, às 22h30, na praça do Mar, Edna Pimenta, na zona ribeirinha de Portimão, às 21h00, e 5 Ex Band, na praia dos Pescadores de Armação de Pera, às 22h30, são outros dos concertos com entrada gratuita, agendados para a última noite deste ano, no Algarve.



Para atrair mais visitantes neste período, diversas autarquias agendaram eventos para vários dias, alguns também gratuitos, outros pagos.



Fogo de artifício por toda a costa

Tal como os concertos, o fogo de artifício é comum no Réveillon a quase todas as autarquias da região do Algarve. Com as câmaras a aproveitarem a proximidade do mar para os espetáculos pirotécnicos no final das 12 badaladas.



Só em Portimão vai haver três pontos de largada - na praia da Rocha, na zona ribeirinha de Alvor e na zona ribeirinha de Portimão. Em Albufeira, também há três locais para assistir ao espetáculo, na praça dos Pescadores, na praia da Oura e em Olhos de Água.

Lagos, Armação de Pera (concelho de Silves), Quarteira (Loulé), Faro, Olhão, Tavira e Monte Gordo (Vila Real de Santo António) também têm agendados espetáculos de fogo de artifício para a entrada em 2018.



Depois da meia-noite, está prevista a continuação da animação musical nos locais da festa, com DJ ou bailes.



Banda local no dia 30

Em Faro, na noite de 30 de dezembro, às 22h00, no jardim Manuel Bivar, toca a banda local Mopho, seguindo-se o DJ Ride. A 31, depois de Tiago Bettencourt, atua o DJ Sunlize.



Festa junto à ria Formosa

Em Olhão, a autarquia local celebra a chegada do novo ano no jardim do Pescador Olhanense, junto à ria Formosa, com concertos de Mariana Barnabé, Rafael Sousa e do Duo Improviso.



DJ na praça da república

Em Tavira, a festa da autarquia é na praça da República, a partir das 22h00, com o agrupamento Hi-Fi, seguindo-se as atuações dos DJ Gemma e Flip D’Palm, depois do fogo de artifício.



Dois dias de festa em Portimão

Em Portimão, a câmara organizou dois dias de festa, na zona ribeirinha da cidade. A 30 tocam os The Gift, a partir das 22h00. Dia 31, entre as 21h00 e as 03h00, atuam Edna Pimenta, o grupo de baile Som Laranja e DJ Maxman.