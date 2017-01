Confidencialidade na Justiça posta em causa

O que achou desta notícia?







A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu ontem que os funcionários municipais afetos aos tribunais ao abrigo de um protocolo com as autarquias não vão ter acesso a dados confidenciais nem à área reservada do Citius. O objetivo era responder às críticas do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), mas o braço de ferro só se intensificou. O Governo já apresentou uma resolução fundamentada à providência cautelar do SFJ, que se prepara para lhe dar resposta."Os vinte juízos de proximidade reativados são balcões de atendimento. Se os funcionários não têm acesso ao Citius, o que é correto, não podem dar informações. Estão lá a fazer companhia aos oficiais de justiça. O protocolo é uma ilegalidade", disse ao Correio da Manhã Fernando Jorge, presidente do SFJ. "Se alguém for entregar um requerimento de divórcio com descrições reservadas, o funcionário da autarquia tem acesso a essa informação", diz o responsável.Já a governante, à margem da apresentação do projeto ‘Tribunal +’, em Sintra, assegurou que se trata de "uma medida provisória". Ontem, reabriram vinte tribunais.