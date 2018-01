Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de casos de legionella na CUF Descobertas sobe para seis

Mais dois casos confirmados esta segunda-feira.

11:28

Mais dois casos de 'legionella' do surto do hospital CUF Descobertas, em Lisboa, foram registados, elevando para seis o número de infetados, confirmou esta sexta-feira fonte oficial da Direção-geral da Saúde (DGS).



Os primeiros quatro casos de 'legionella' foram conhecidos no domingo.



A bactéria 'legionella' é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.



A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.