Euromilhões sem vencedor. Terça-feira há 'jackpot' de 64 milhões

Para Portugal veio um segundo prémio de 151 mil euros.

21:08

Nenhum apostador acertou na chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira. Estavam em jogo 55 milhões de euros, que fazem prever um 'jackpot' de 64 milhões para a próxima terça-feira.Para Portugal veio um dos 8 segundos prémios sorteados, no valor de 151 mil euros cada.Eis a chave do Euromilhões desta sexta-feira.Os números premiados são : 4 - 17 - 23 - 27- 30A estrelas são: 3 e 8Nota: A informação não dispensa a consulta dos resultados oficiais

M1lhão sai no Porto

A combinação vencedora do concurso 42/2017 do M1lhão, sorteada esta sexta-feira, é FHV 35398.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito do Porto.