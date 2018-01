Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões com jackpot de 60 milhões na terça-feira

Nenhum jogador acertou na chave vencedora. Para Portugal veio 2º prémio de 402 mil euros.

21:07

Nenhum apostador acetou na chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.



Assim sendo, o prémio acumula para o próximo sorteio. Segundo o Departamento de Jogos da SCML, o sorteio da próxima terça-feira terá em jogo um jackpot de pelo menos 60 milhões de euros.



No sorteio dests sexta-feira, saiu um segundo prémio para Portugal, no valor de Nenhum jogador acertou na chave vencedora. Para Portugal veio 2º prémio de 402,9 mil euros.



Os números sorteados são os seguintes:



Números 13 21 23 30 45

Estrelas 4 6



Esta sexta-feira estava em disputa um jackpot acumulado de 50 milhões de euros.