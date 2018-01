Conheça as medidas que deve adotar em caso de sismo

Terramotos podem provocar quedas perigosas de objetos.

Um sismo de 4,9 na escala de Ritcher atingiu esta segunda-feira o território português. Apesar de os tremores de terra não serem um acontecimento habitual e sistemático no País, existe um conjunto de medidas que deve conhecer e adotar nestes momentos de forma a prevenir possíveis danos.



- Deve agir com rapidez e de forma consciente de forma a conseguir encontrar um local seguro próximo de si;

- Caso esteja em casa deve ir imediatamente para baixo de algo forte que o proteja, como uma mesa. É ainda importante que cubra a cabeça com uma almofada, por exemplo, para diminuir o impacto na possibilidade da queda de algum objeto;



- Se estiver dentro de um edifício em caso algum deve ficar perto de estantes e objetos que possam cair e causar ferimentos, nem abrigar-se junto de vidros e portas, visto serem bastante instáveis.;



- Caso esteja na rua, deve permanecer em locais abertos e longe de edifícios, postes, cabos de eletricidade, muros e candeeiros de rua;

- Deve evitar fugir, visto que no momento do abalo vários são os perigos de ferimento quando se encontra em movimento;

- Não utilize o elevador, pois pode existir a perda de energia e consequentemente poderá ficar fechado no mesmo durante um largo período de tempo;

- Se estiver num campo aberto deve permanecer no mesmo até verificar que o sismo chegou ao fim. Pelo contrário, se estiver numa zona de declive, deve dirigir-se rapidamente para uma zona mais plana para evitar estar junto de um possível deslizamento de terra;

- Deve manter-se longe de locais com água, como as praias e as margens do rio, sendo que se o epicentro do sismo decorrer no mar pode provocar maremotos;

- Se estiver a conduzir deve parar numa área aberta e segura afastada de pontes, viadutos e passagens subterrâneas.

- Quem se encontrar a bordo de uma embarcação deve dirigir a mesma para o largo. É considerada segura uma zona na qual a profundidade mínima seja maior que 150 metros, porém o ideal é de 400 metros. Deve regressar a terra apenas quando as autoridades marítimas o permitirem.



Em caso de dúvida sobre como reagir face a estas situações deve consultar o site do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para obter todas as informações necessárias.